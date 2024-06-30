توفيراً للتكاليف...فولكس فاغن تحظر على مديريها استخدام سيارات خدمة طراز بورشه

المصدر: د ب ا

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قررت شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات حظر استخدام سيارات خدمة طراز بورشه لكبار مديري الشركة. وقال متحدث باسم فولكس فاغن في مقر الشركة الرئيسي في مدينة فولفسبورغ اليوم الأحد إنه لم يعد من الممكن منذ بداية العام طلب سيارة بورشه كسيارة خدمة للمديرين، مشيراً إلى أنه تم التعامل وفقًا لهذه السياسة منذ ذلك التاريخ.

وأوضح المتحدث أن السبب في ذلك يتعلق بالمال قائلا إن هذا الإجراء "هو فعلا من قبيل توفير التكاليف". ويسري هذا الإجراء على حوالي 200 موظف بحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت فولكس فاغن وضعت مؤخرًا برنامجًا للكفاءة والتوفير. ووفقا لتصريحات سابقة للشركة، فإن من المنتظر أن يحقق البرنامج هذا العام تحسنًا في النتائج بقيمة أربعة مليارات يورو على أن يصل هذا المبلغ إلى سبعة مليارات يورو في عام 2025 ثم إلى عشرة مليارات يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2026. ولم يذكر المتحدث قيمة المبلغ الذي سيتم توفيره من خلال حظر سيارات الخدمة طراز بورشه.

وأفاد تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية بأن امتياز استخدام سيارات خدمة طراز بورشه سيظل محفوظًا لمديري شركة بورشه نفسها وأعضاء مجلس الإدارة. وكشف التقرير أن هناك شكاوى تم تقديمها بالفعل لدى محكمة العمل في مدينة براونشفايغ ضد قرار حظر سيارات الخدمة طراز بورشه.

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