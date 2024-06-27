تويوتا تعتزم ببيع أسهمها في آيسين لقطع الغيار في صفقة بقيمة مليار دولار

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة تويوتا موتور كورب اليابانية بيع أسهمها في شركة آيسين، لصناعة قطع غيار السيارات، في أحدث مؤشر على تزايد الزخم لمساعي اليابان إلى دفع الشركات الكبرى لتصفية حصصها المشتركة.

كما تعتزم شركتا دينسو، وتويوتا للصناعات، تصفية أسهمهما في شركة آيسين في صفقة تبلغ قيمتها 178 مليار ين (1ر1 مليار دولار)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم تحديد السعر الفعلي للصفقة صباح الثامن من يوليو المقبل.

وكشف اثنان من أكبر البنوك في اليابان، في وقت سابق من يونيو الجاري، عن اعتزامهما البدء في بيع ما قيمته 32ر1 تريليون ين من الأسهم الاستراتيجية في شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

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