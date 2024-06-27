هيونداي تكشف عن سيارة كهربائية بأقل من 25 ألف يورو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضمت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور إلى قائمة شركات السيارات الكهربائية التي تحاول تقديم سيارات كهربائية بأسعار منخفضة نسبيا لمواجهة السيارات الصينية في هذا السياق. وأعلنت هيونداي تقديم سيارة بأقل من 25 ألف يورو (26775 دولارا).

وعرضت هيونداي موتور سيارتها الكهربائية الجديدة "إنستر"، من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في معرض بوسان الدولي اليوم الخميس، وسيتم طرحها في كوريا الجنوبية هذا الصيف، قبل بدء تصديرها إلى أوروبا والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فيما بعد.

ويبلغ طول السيارة الكهربائية الجديدة، منخفضة التكلفة، 3.8 أمتار وتعرف في كوريا الجنوبية باسم "كاسبر" وهي مزودة ببرنامج مساعدة السائق الإلكتروني مع بطارية بقدرة 42 كيلووات/ساعة يتيح للسيارة قطع مسافة 300 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، في حين توجد فئة أخرى مزودة ببطارية أكبر تتيح مدى يصل إلى 355 كيلومترا. وسيتم الكشف عن السعر النهائي للسيارة في وقت لاحق من العام الحالي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يذكر أن شركات صناعة السيارات العالمية، من هيونداي إلى تسلا وموتور فورد، تقوم بتطوير سيارات كهربائية أقل تكلفة بعد أن تراجعت القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تتوسع فيه شركات السيارات الصينية في تصدير سياراتها الأقل تكلفة والمزودة بأحدث التكنولوجيا للأسواق الخارجية.

وتعتزم شركة "بي.واي.دي" الصينية تصدير سيارتها الكهربائية الجديدة "سي جل" التي تباع بأقل من 10 آلاف دولار في الصين إلى أوروبا العام المقبل، حيث من المتوقع أن يصل سعرها النهائي حتى بعد إضافة الرسوم الجمركية الأوروبية إلى أقل من 20 ألف يورو في السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز