فيسكر .. أحدث شركة سيارات كهربائية تنهار في أمريكا

المصدر: د ب ا

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أصبحت شركة فيسكر أحدث شركة سيارات كهربائية ناشئة تخرج من السوق بعد إعلان وقف إنتاج سيارات وتقديم طلب لإشهار إفلاسها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الشركة المنافسة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية الأشهر تسلا بعد فشلها في إيجاد مستثمرين جدد لتمويلها، بعد أن كانت حذرت في وقت سابق من إعلان إفلاسها إذا لم يتم ضخ سيولة نقدية جديدة فيها.

وانهارت محادثات فيسكر مع شركة سيارات كبرى، يعتقد أنها نيسان موتور اليابانية، لتقديم الدعم المالي لها.

يذكر أن فيسكر هي أشهر شركة سيارات كهربائية تعلن إفلاسها في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في العالم نتيجة المخاوف من محدودية مدى البطاريات وفقدان جزء كبير من قيمتها عند إعادة بيعها مقارنة بالسيارات التقليدية. وتضم قائمة شركات السيارات الكهربائية التي انهارت بروبتيرا الأمريكية للحافلات الكهربائية، وفولتا السويدية للشاحنات، ولوردس تاون موتور كورب الأمريكية للشاحنات الخفيفة الكهربائية.

يذكر أن مصمم السيارات الدنماركي هنريك فيسكر أسس الشركة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2016 بأهداف طموحة، لكن تطوير السيارة الكهربائية أوشن من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والكشف عنها في 2021 استغرق وقتا أطول من المقرر، في الوقت الذي ظهرت فيه مشكلات في برامج كمبيوتر تشغيل وظائف السيارة بعد طرحها للبيع في منتصف عام 2023. كما واجه إنتاج السيارة مشكلات مع الموردين.

وقامت فيسكر بتجميع حوالي 10 آلاف سيارة أوشن وسلمت حوالي 4000 منها إلى العملاء. ولم يتضح حتى الآن كيف ستستمر خدمات الصيانة والدعم لأصحاب هذه السيارات بعد انهيار الشركة المنتجة لها.

وقدم فرع فيسكر في النمسا طلبا الشهر الماضي لإعلان إفلاسه بعد توقف الشركة عن إنتاج سيارتها أوشن، وأعلنت الشركة الأم الموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القرار في مصنعها بمدينة جراتس النمساوية.

وقالت الشركة في بيانها إنها قدمت طوعا طلبا لبدء عملية إعادة هيكلة من خلال الإدارة الذاتية وفقا لقانون التصفية النمساوي.

وأضافت أن باقي فروع الشركة لن تتأثر بهذا القرار.

يذكر أن شركة فيسكر كانت تقوم بتصنيع السيارة الكهربائية أوشن إس.يو.في في مصنع شركة ماجنا بمدينة جراتس. وفي مارس الماضي أعلنت الشركة عن اضطراب إنتاجها.



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