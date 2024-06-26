جنرال موتورز تستدعي 6746 سيارة

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات استدعاء 6746 سيارة، حسبما جاء في إشعار استدعاء نشرته إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جنرال موتورز سوف تستدعي طرازات كاديلاك اكس تي 5 2025-2023 وكاديلاك اكس تي 6 2025-2024.

ويشار إلى أن اللوحة ربما لا تضئ عندما تزداد أضواء التحذير من الخطورة أو إشارات الانعطاف.

وجاء في إشعار الاستدعاء " بدون إضاءة اللوحة قد يخفق السائق في إطفاء الأنوار عندما لا يحتاج إليها. ويمكن أن يؤدي استمرار عمل أضواء التحذير من الخطر أو إشارات الانعطاف لإصابة السائقين بالارتباك مما يزيد من خطورة وقوع حوادث".

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