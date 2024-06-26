«فولكس فاغن» تعتزم تعيين حاملي البكالوريوس في الإنتاج

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات توظيف عدة مئات من طلاب التعليم المزدوج في الإنتاج بشكل مؤقت بعد حصولهم على درجة البكالوريوس.

وأكدت الشركة ذلك ردا على استفسار بعد أن تحدثت عدة وسائل إعلام عن هذه الخطط.

وبحسب التقارير، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنه "على الرغم من الأوقات الصعبة الحالية، سيتم قبول طلاب التعليم المزدوج من دفعتي 2025 و2026 للتعيين بعد تدريبهم". وفي سياق ذلك أوضحت الشركة أنه سيتعين على هؤلاء المعينين الجدد العمل في البداية في المجال المباشر، أي في الإنتاج، لمدة سنة إلى سنتين كحد أقصى.

وأشارت الشركة إلى أنه عقب انتهاء هذه المدة سيكون حصولهم على وظيفة في المجال غير المباشر، أي الإدارة، أمرا مضمونا. وأوضحت فولكس فاغن: "لقد تم تنسيق هذا النهج مع مجلس العاملين، وهو نهج يدعم الهدف الشامل المتمثل في خفض تكاليف الموظفين بشكل مستدام في المجال غير المباشر بنسبة 20% بحلول عام 2026".

وقالت الشركة إن هناك بدائل للطلاب الذين لا يريدون العمل في خطوط الإنتاج: على سبيل المثال، يمكنهم إكمال درجة الماجستير والحصول على وعد بإعادة تعيينهم بعد ذلك. وأشارت الشركة إلى أنه لن يتعين على أي طالب قرر الاستقالة أن يعيد أي أموال دفعتها له الشركة أثناء برنامج الدراسة المزدوجة، مضيفة أنه يمكن لأي شخص عمل في الإنتاج لمدة عام أن يتقدم لوظيفة في الإدارة.

ومع ذلك، أبدى مجلس العاملين استياءه من الطريقة التي أبلغت بها شركة فولكس فاغن داخليا 430 شخصا تشملهم الخطط. وذكرت مصادر من مجلس العاملين أن الطلاب تلقوا الرسالة الإلكترونية في منتصف مرحلة الامتحانات. إضافة إلى ذلك، نسبت الشركة لنفسها نجاحات في المفاوضات حققها مجلس العاملين.

وقال متحدث باسم مجلس العاملين: "ما كان ينبغي أبدا إرسال هذه الرسالة الإلكترونية بهذه الطريقة. نشعر بصدمة من أن ذلك أمكن حدوثه"، موضحا أنه سيُجرى الآن التعامل مع هذه الواقعة.

ووفقا لتقرير لمجلة "دير شبيغل"، فإن الموظفين في خطوط الإنتاج يُطبق عليهم مستوى أجور خاص بشركة فولكس فاغن يقل إجماليه قليلا عن 4 آلاف يورو شهريا، بينما يحصل حاملو البكالوريوس على حوالي 5300 يورو عند العمل في الإدارة.

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