«الفطيم تويوتا» تطرح الجيل التالي من «لاند كروزر برادو» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الفطيم تويوتا» عن طرح الإصدار الجديد ذي التصميم المختلف تماماً من سيارة «لاند كروزر برادو» في الإمارات. وقال جاك برنت، المدير الإداري لشركة «الفطيم تويوتا»: «نحن متحمسون للإعلان عن وصول سيارة «لاند كروزر برادو» الجديدة إلى الإمارات.

تشكل هذه السيارة رباعية الدفع جزءاً أساسياً من تاريخ «تويوتا» العريق، وتنبع من سعي الشركة الدائم وراء مستويات أعلى من الموثوقية والمتانة والقوة».

وأضاف برنت: «بفضل تصميمها الفسيح والعملي لبت هذه السيارة احتياجات العائلات، وأصحاب الأعمال في أنحاء الإمارات، وساعدت أولئك الذين ينشدون المغامرة على اكتشاف جبال الإمارات الجميلة وصحرائها الخلابة.

تم تجهيز السيارة بمحرك يوفق بين الأداء القوي والكفاءة البيئية، وهو عبارة عن محرك توربو يعمل بالوقود، رباعي الأسطوانات، بسعة 2.4 ليتر، يولد قوة قدرها 267 حصاناً، فيما يبلغ العزم 430 نيوتن متر، وهو مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات».

وتشمل السيارة الجديدة أنظمة دعم عند القيادة على مختلف التضاريس، مما يجعل منها المركبة رباعية الدفع الأكثر تطوراً في المنطقة من الناحية التقنية والأكثر أماناً ومتعة وسهولة للاستخدام. وتساعد هذه الأنظمة السائق، سواء كان ماهراً أو مبتدئاً، على الاستفادة من أداء السيارة، بفضل مجموعة واسعة من المزايا المساعدة، تشمل نظام القفل التفاضلي (في الوسط وفي الخلف)، الذي يؤمن قدرة أكبر على اجتياز الطرقات الوعرة. وبفضل تَمفصُل الدواليب فهي تتمتع بقدرة فائقة على تغطية مجال أوسع من الأرض على الطرقات الوعرة.

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