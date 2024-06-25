الصين تطالب أوروبا بالالتزام بقواعد منظمة التجارة

المصدر: (بكين - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت الصين الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن قرار فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. وقالت الحكومة الصينية في بيان إن وزير التجارة وانج وينتاو اتفق مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس على بدء مناقشات حول التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم بكين لشركات السيارات الكهربائية المحلية.

وذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» في تقرير أن الهدف الذي تسعى بكين لتحقيقه هو إلغاء المفوضية الأوروبية قرارها الذي يقتضي فرض التعرفة الجمركية الإضافية على واردات السيارات الكهربائية صينية المنشأ بحلول مطلع الشهر المقبل، وتقيد التكتل بقواعد منظمة التجارة العالمية. وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق قراراً بفرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 38.1% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، على أن تدخل حيز التنفيذ في الرابع من يوليو المقبل إذا لم تسفر المناقشات مع الجانب الصيني عن حل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز