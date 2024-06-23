رولز-رويس تكشف النقاب عن سلسلة «كالينان 2»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت رولز-رويس إطلاق سلسلة «كالينان 2». وقال كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز إنه مع إطلاق أوّل سيارة كالينان في عام 2018، أعادت الشركة صياغة مفهوم السيارات فائقة الفخامة.

وقد أحدثت كالينان، خلال السنوات الماضية، تأثيراً هائلاً على علامة رولز-رويس، إذ استقطبت شريحة جديدة من العملاء، وغيّرت صورة سيارات الدار وما تحمله من معانٍ ودلالات بالنسبة إلى صاحبها. وأوضح أنه مع هذا النجاح الباهر، تم إطلاق سلسلة كالينان 2.

مضيفاً: حافظنا على كافة سِمات هذه السيارة التي لاقت استحسان العملاء وارتقينا بها إلى آفاقٍ غير مسبوقة في فئة السيارات الرياضية متعدّدة الأغراض وفي عالم السيارات ككلّ، وذلك من خلال إضافة تقنيات جديدة وتحديثات تصميمية مدروسة وفرص مبتكرة للتعبير عن الذات عبر فريق بيسبوك.

كانت سيارة كالينان الأصلية التي طُرِحت في العام 2018، أول سيارة رياضية متعدّدة الأغراض فائقة الفخامة في العالم، وقد صُممت لتلبية متطلّبات محددة. فمن ناحية الأداء والهندسة، كان عليها أن تقدّم أداءً عالياً على الطرقات الوعرة يتماشى مع البيئات الأكثر صعوبةً وقسوةً على وجه الأرض.

وأضحت هذه السيارة متعددة الاستخدامات وسهلة القيادة السيارة اليومية لعددٍ كبيرٍ من العملاء الذين أكّدوا للدار أنّ أداء سيارة كالينان بمحرّك V12 بسعة 6.75 ليترات يتفوّق على مجموعة سيارات رولز-رويس موتور كارز المتنوّعة. وقد شكّلت كل هذه العوامل اعتبارات مهمة لتصميم سلسلة كالينان 2.

وأشار خبراء تحليل البيانات لدى الدار إلى أنّ عدداً متزايداً من عملاء رولز-رويس موتور كارز يتمركزون في المُدن، بدءاً من العواصم العالمية الكبرى وصولاً إلى المدن سريعة النمو في المناطق الناشئة.

ونتيجة لذلك، باتوا يستخدمون كالينان كسيارة فائقة الفخامة تعكس شخصياتهم ومكاناتهم المرموقة وتتيح لهم التوجّه إلى أحضان الطبيعة متى شاؤوا. كما لاحظ الخبراء توجّهاً جديداً، وهو رغبة أصحاب السيارات بقيادتها بأنفسهم.

فعندما تم إطلاق أوّل سيارة كالينان، كانت نسبة السيارات التي يقودها أصحابها أقل من 70%. أما اليوم، فيقود كل عميل تقريباً سيارة كالينان بنفسه، حيث انخفضت نسبة العملاء الذين لا يزالون يستعينون بخدمات سائق خاص إلى أقل من 10%.

وإلى جانب تطور العلامة التجارية والعروض المخصصة المتزايدة باستمرار، ساهمت كالينان إلى حدٍّ كبيرٍ في تراجع متوسط عمر عملاء رولز-رويس من 56 سنة في العام 2010 إلى 43 سنة اليوم.

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