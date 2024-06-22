مرسيدس بنز تستدعي 1058 سيارة

المصدر: د ب ا

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أفادت مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة بأن شركة مرسيدس بنز أمريكا بصدد استدعاء 1058 سيارة.

ويشمل أمر الاستدعاء سيارات معينة، فئة سي 300 لعام 2022 و2023. بسبب مشكلة أن القفل الذي يربط السلك الكهربائي بصندوق المنصهرات قد يكون غير مشدود بشكل ملائم، وهو ما من شأنه أن يسبب ارتفاع حرارة السلك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع حرارة السلك في حريق وفقدان مفاجئ لطاقة القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وسوف يتم فحص ضفيرة الأسلاك وإصلاحها عند الضرورة، مجانا.

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