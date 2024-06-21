سرعتها 445 كيلومتراً .. بوغاتي تعرض سيارتها الجديدة بسعر يتخطى 4 ملايين دولار

المصدر: أ ف ب

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عرضت شركة بوغاتي لصناعة السيارات الخارقة أمس الخميس أول سيارة هجينة لها تقرب سرعتها القصوى من 445 كيلومتراً في الساعة ويتخطى سعرها 4 ملايين دولار.

وقالت الشركة إن الطراز الذي يحمل اسم "توربيون" وتبلغ قوة محركاته 1800 حصان، هي الآن في "مرحلة اختبار"، مشيرة إلى أن عملية تسليم مخططاً لها لـ250 سيارة من هذا الطراز ستبدأ في عام 2026.

وتحتوي السيارة، بجسمها الكربوني وأجزائها المطبوعة بالأبعاد الثلاثية، على ثلاثة محركات كهربائية ومحرك مصمم حديث يعمل بالوقود وتبلغ قوته 1000 حصان.

وقالت "بوغاتي" المملوكة لشركة "بورشه" الألمانية والشركة الكرواتية "ريماك"، إن البطارية الكهربائية تتمتع بالاستقلالية لمسافة 60 كيلومتراً فقط.

عندما استحوذت شركة "ريماك" المصنعة للسيارات الرياضية الكهربائية، على حصة كبيرة في "بوغاتي" في عام 2021، توقّع المراقبون أن تطرح شركة صناعة السيارات الفاخرة نموذجاً كهربائياً في وقت قريب.

لكن مالك الشركة ماتي ريماك قال في مايو الماضي إن الأثرياء الذين هم العملاء الرئيسيون لشركة بوغاتي، باتوا أقل إقبالاً على شراء السيارات الكهربائية الفائقة.

يتعارض طراز "توربيون" Tourbillon أيضاً مع النمط المتّبع في بقية شركات تصنيع السيارات، إذ يحتوي على شاشة صغيرة فقط للمؤشرات الرقمية.

ويوضع عداد السرعة وعداد دورات المحرك ومؤشرات أخرى خلف عجلة القيادة مباشرة في نظام مصنوع من "التيتانيوم والياقوت" تم تصميمه وتصنيعه من قبل صانعي ساعات سويسريين.

وقالت الشركة إن طراز "توربيون"، الذي يُصنّع في مصنع في مولسهايم بشرق فرنسا، يبلغ "سعره المبدئي" 3,8 ملايين يورو (4,1 ملايين دولار).

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