74 % تراجعاً في صادرات السيارات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية في كوريا

المصدر: وام

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انخفضت صادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في جمهورية كوريا، بنحو 74% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات الجمعية الكورية للشركات المصنعة للسيارات الصادرة اليوم الجمعة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية، والتي أوردتها وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية التي تم شحنها إلى الخارج خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 60 وحدة، بانخفاض قدره 74.2%، مقارنة بـ 233 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

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