«فورد» متمسكة بقرار وقف إنتاج سيارة «فوكس» بألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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أعلنت شركة فورد موتور كورب الأمريكية للسيارات التزامها بخطة وقف تصنيع سيارتها فوكس في ألمانيا في الموعد المقرر بنهاية العام المقبل حتى إذا خفف الاتحاد الأوروبي خططه الرامية إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وتتضمن وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية بعد عام 2035.

وقلصت شركة فورد إنتاجها في مصنع مدينة سارلويس الألمانية. وبعد وقف إنتاج السيارة فوكس في المصنع بنهاية نوفمبر 2025 سيظل في المصنع نحو 1000 عامل فقط من بين نحو 4500 عامل يعملون فيه حالياً.

وسيظل المصنع مفتوحاً حتى نهاية 2032 لتقديم الخدمات لمصانع فورد الأخرى. يأتي ذلك في حين من المنتظر إعادة النظر في إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في أوروبا بعد زيادة عدد مقاعد اليمين في البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي أجريت في الأسبوع الحالي.

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