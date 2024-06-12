بروكسل تهدد بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية اعتباراً من يوليو

المصدر: أ ف ب

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هددت المفوضية الأوروبية الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو، متهمة بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.

تُفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليًا رسوم بنسبة 10%، وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة "بي واي دي" و20% لشركة جيلي و38,1% لشركة سايك، وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.

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