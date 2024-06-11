«العربية للسيارات» تتوسع في «دبي الصناعية» بإنشاء مركز لتوزيع قطع الغيار

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت العربية للسيارات، شركة السيارات التابعة لمجموعة عبدالواحد الرستماني، بوضع حجر الأساس لمركزها الجديد لتوزيع قطع غيار السيارات في مدينة دبي الصناعية.

وتتطلع الشركة إلى أن يصبح هذا المركز في المستقبل وجهة بارزة للابتكار والتميز في قطاع السيارات. حضر حفل وضع حجر الأساس بمدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، وحسام بغدادي، مدير أول لقطاع السيارات في مجموعة عبد الواحد الرستماني، وتييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس «نيسان» و«إنفينيتي» في السعودية والشرق الأوسط.

ويأتي تشييد مركز الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، الذي يقع ضمن قطعة أرض تزيد مساحتها على 700 ألف قدم مربع، في إطار خطة توسع العربية للسيارات داخل مدينة دبي الصناعية، حيث تملك حالياً مركزاً للخدمات اللوجستية. وتبلغ المساحات المبنية في هذا المركز المجهز بأحدث المرافق والمعدات أكثر من 350 ألف قدم مربع. وعند الانتهاء من تشييده بالكامل في 2025، سيضم هذا المركز 150 موظفاً لتعزيز معايير السلامة والإنتاجية والكفاءة التجارية.

وقال سعود أبو الشوارب: سيسهم المركز المتطور والمجهز بأحدث الآلات، من مقره بمجمع السيارات في مدينة دبي الصناعية، في دعم رؤية أجندة دبي الاقتصادية «D33» لتعزيز سلاسل قيمة السلع والخدمات المحلية. وتسهم المرافق اللوجستية التي تستفيد من التشغيل الآلي وأحدث الابتكارات التكنولوجية في تعزيز الكفاءة وتطوير القدرات، فضلاً عن دفع الأنشطة التجارية بالإمارات قدماً بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية بارزة للتجارة. وستكون مجموعة «أمانة» للاستثمارات بالإمارات شريك البناء في هذا المشروع.

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