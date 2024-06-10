كرايسلر تستدعي 211 ألف سيارة دفع رباعي وشاحنة لخلل في البرمجيات

المصدر: نيويورك - أ ب

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استدعت شركة كرايسلر المملوكة لشركة ستيلانتيس متعددة الجنسيات أكثر من 211 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدام (إس.يو.في.) وشاحنة صغيرة في الولايات المتحدة، بسبب خلل في البرمجيات من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل أنظمة التحكم الإلكتروني في استقرار السيارات.

الاستدعاء يشمل بعض طرازات «دودج دورانغو» و«رام 2500» و«رام 3500» إنتاج عام 2022.

بحسب الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، فإن هذه السيارات قد تصاب بخلل في وحدة التحكم في المكابح المانعة للانغلاق (ايه بي إس)- ما قد يتسبب في عدم التحكم في الثبات، وهي ميزة أمان رئيسية، وزيادة خطر الاصطدام جراء ذلك.

كحل للمشكلة، سيقوم التجار بتحديث برنامج وحدة التحكم في المكابح المانعة للانغلاق مجاناً.

من المقرر إرسال رسائل الإخطار للتجار ومالكي السيارات بالبريد في السادس والعشرين من يوليو المقبل، حسبما تشير الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

لم يتضح ما إذا كان التحديث سيتاح قبل ذلك الموعد أم لا.

أشار ناطق باسم ستيلانتيس في بيان، إلى أن «مراجعة دورية لتعليقات العملاء» أدت إلى تحقيق في الشركة خلص إلى أن مشكلة البرنامج تؤثر على مركبات معينة.

أضاف المتحدث أن كرايسلر لم يردها أي تقارير حتى الآن بإصابات أو حوادث ذات صلة، لكنها «تحث العملاء على اتباع التعليمات الواردة في إشعارات الاستدعاء الخاصة بهم».

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