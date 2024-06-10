ماسك: «تسلا» لن تُحدّث طراز «واي» هذا العام

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في منشور على منصة إكس، إن شركته للسيارات الكهربائية، لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز واي هذا العام.

وقال ماسك: «لن يصدر طراز واي «المحدث» هذا العام»، مضيفاً أن «تسلا» تطور سياراتها باستمرار، وبالتالي «حتى السيارات الأحدث بستة أشهر، ستكون أفضل قليلاً».

واتسم تحديث «تسلا» لطرازاتها القديمة بالبطء، إذ كبحت أسعار الفائدة المرتفعة شهية المستثمرين للإقبال على المشتريات غالية الثمن، بينما تنتج شركات منافسة في الصين، أكبر مصنع للسيارات في العالم، طرازات أقل ثمناً.

وتراجعت عمليات تسليم السيارات عالمياً لـ«تسلا» في الربع الأول، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات. وفي العام الماضي، ذكرت رويترز أن «تسلا» تعد لإنتاج نسخة أحدث من الطراز واي، واستهدفت بدء إنتاجه في 2024.

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