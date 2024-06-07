75.6 ألف سيارة جديدة مباعة في الإمارات خلال الربع الأول من 2024

المصدر: ابوظبي -سامح الليثي

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بيعت أكثر من 75.6 ألف سيارة جديدة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بنمو 17.3% عن نفس الفترة من العام الماضي مدفوعة باستمرارية الطلب والتوسع في طرح الطرازات الجديدة من جانب الوكالات المحلية.

ووفق بيانات منصة "focus2move" المتخصصة في قياس أداء أسواق السيارات الدولية أسهم شهر مارس بالحصة الأكبر من المبيعات التي نمت بدورها خلال الشهر بحوالي 21% محققة حوالي 28.7 ألف سيارة مباعة.

ووفق توزيع المبيعات طبقا للعلامة التجارية تصدرت شركة تويوتا بحصة سوقية بلغت 26.3% من إجمالي المبيعات بتحقيقها مبيعات 19.9 ألف سيارة بنسبة نمو 12٪ عن الربع الأول من 2023 وجاءت نيسان في المركز الثاني 12.3 ألف سيارة بنسبة نمو 17.6% بينما بلغت مبيعات ميتسوبيشي المرتبة الثالثة بحوالي 3.8 آلاف سيارة.

أما على صعيد الطرازات كانت نيسان صني هي الأكثر مبيعًا وبنسبة نمو بلغت 16.7% تلتها نيسان باترول بنسبة مماثلة للنمو.

وتوضح السلسلة الزمنية للمبيعات أن السوق يواصل مرحلة التعافي والنمو التي بدأت خلال الأعوام القليلة الماضية لمستويات أعلى مما قبل الجائحة حيث حقق العام الماضي مبيعات بلغت أكثر من 277.5 ألف سيارة وبارتفاع 5.5% عن آخر معدلاتها النشطة خلال 2019 البالغ حجم مبيعاته 263 ألف سيارة.

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