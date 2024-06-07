تأجير السيارات يكتسب شعبية بين أصحاب الدخل المرتفع في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت دراسة حديثة أجرتها «أودي» في أبوظبي والعين أن تأجير السيارات بات يكتسب شعبية بين أصحاب الدخل المرتفع في الإمارات، حيث أظهر 85% من المشاركين في الدراسة معرفة واسعة بخيارات تأجير السيارات كبديل لامتلاكها.

وكان هذا الاتجاه 97% أكثر وضوحًا بين الفئات ذات الدخل المرتفع، في حين عبر ما يقرب من4 من 10 من المشاركين عن اهتمامهم بتأجير السيارات لتلبية احتياجاتهم على المدى القصير.

وقال سكوت شيرز، مدير عام أودي أبوظبي والعين: مع تطور صناعة السيارات، تتطور أيضاً احتياجات وتطلعات مشتري السيارات، مشيراً إلى أن التأجير يعد خياراً ممتازاً للعملاء الذين يرغبون بتجربة أحدث تقنيات السيارات دون الالتزام بتكاليف أولية مرتفعة أو التزامات طويلة الأجل مرتبطة بالملكية.

وأضاف: كشفت نتائج الاستطلاع أن الفئة من ذوي الدخل المرتفع تفضل خيارات التأجير، مما يجعلها جمهوراً رئيسياً لبرامج التأجير التي تقدمها العلامات التجارية الفاخرة.

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