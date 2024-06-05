تدهور مناخ صناعة السيارات الألمانية

المصدر: (ميونخ - د ب أ)

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ذكرت مؤسسة اقتصادية، أمس، أن مناخ الأعمال في صناعة السيارات بألمانيا، تدهور بشكل ملحوظ خلال مايو الماضي. وانخفض مؤشر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية الذي يتخذ من ميونخ مقراً له، من سالب 2.4 نقطة في أبريل إلى سالب 8.6 نقاط. وقامت الشركات التي شملتها الدراسة بتقييم وضع أعمالها الحالي بشكل سلبي لأول مرة منذ أكتوبر 2022.

ولا يزال مصنعو السيارات وموردوهم متشائمين بشأن النصف الثاني من العام. بدوره، قال أوليفر فالك، رئيس مركز «إيفو» للاقتصاديات الصناعية والتكنولوجيات الجديدة، إن رد فعل قوي من جانب الصين على الصراع التجاري بشأن السيارات الكهربائية مع أوروبا والولايات المتحدة، قد يؤثر بشدة على الشركات الألمانية المصنعة للسيارات.

وانخفض مؤشر وضع أرباح الصناعة إلى سالب 17.8 نقطة. وكتب خبراء الاقتصاد، أن الشركات العاملة في صناعة السيارات تعتزم توظيف عدد أقل من العاملين لخفض التكاليف. وانخفض المؤشر المقابل إلى سالب 20.2 نقطة.

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