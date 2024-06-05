فورد أوروبا تقتحم عالم السيارات الكهربائية

المصدر: (كولونيا - د ب أ)

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بدأت شركة فورد أوروبا التابعة لشركة فورد موتور كورب الأمريكية لصناعة السيارات، أمس، إنتاج سيارة كهربائية في مصنعها العملاق بمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وكان من المقرر بدء الإنتاج في سبتمبر الماضي، لكنه تأجل بسبب تغيير معايير بطاريات السيارات الكهربائية التي تستخدمها فورد. واستثمرت فورد حوالي ملياري يورو (2.2 مليار دولار) في مصنع كولونيا لتجهيزه لإنتاج السيارات الكهربائية. وتستهدف إنتاج 250 ألف سيارة كهربائية في هذا المصنع، منها سيارة مدمجة من فئة السيارات متعددة الاستخدام (إس.يو.في).

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