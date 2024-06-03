طرح سيارات هجينة من طرازات جديدة بالسوق الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة عبد الواحد الرستماني الاماراتية عن طرح سيارات هجينة من طرازات جديدة قابله للشحن بالسوق الإماراتي، وذلك من خلال اتفاقية تعاون أبرمتها المجموعة الاماراتية مع مجموعة «شيري» الصينية بهدف تقديم حلول تنقل متطورة ومستدامة للعملاء عبر إطلاق الطراز الجديد من العلامة الصينية «تيجو 8 برو» الهجينة القابلة للشحن، ما يعد الجميع بعصر جديد من وسائل التنقل الفاخرة الصديقة للبيئة.

وكانت «شيري» قد دخلت في شراكة مع مجموعة «عبد الواحد الرستماني» بهدف تعزيز التنوع في مجال السيارات بالإمارات من خلال طرح سيارات صديقة للبيئة مثل سلسلة «تيجو» و«أريزو» و«eQ»، وتتنوع خصائص هذه الطرازات المميزة وتشمل سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وسيارات كهربائية تعمل بالبطارية، وسيارات هجينة قابلة للشحن. وتعكس جهود شيري المستمرة لتوفير حلول ومنتجات صديقة للبيئة لعملائها حول العالم جوهر العلامة التجارية الذي يتمحور حول أهمية الاستدامة والتكنولوجيا والعائلة والرفاق.

ومن أبرز سيارات «شيري» طراز «تيجو 8 برو» الهجينة القابلة للشحن، والتي تجمع بين الهندسة الصديقة للبيئة والأداء المميز. وبفضل نطاق التحمل الكبير للسيارة الذي يصل إلى 75 كم بشحنة واحدة، تضمن «تيجو 8 برو» الهجينة القابلة للشحن للسائقين تجربة قيادة مريحة مهما طالت المسافة دون التوقف بشكل متكرر لإعادة الشحن. وتحظى سيارات الدفع الكلي الرياضية متعددة الاستخدام الهجينة باهتمام خاص من العملاء في سوق اليوم، حيث أصبح تطوير سيارات كهربائية من أولويات العديد من شركات السيارات، ما يؤكد التزام شيري الإمارات العربية المتحدة بالابتكار تماشياً مع الاهتمامات البيئية للعملاء.

وتكتمل هذه القدرات الكهربائية بمقاييس أداء قوية، وتتمتع سيارة «تيجو 8 برو» الهجينة القابلة للشحن بوقت تسارع قياسي، حيث يمكنها الانتقال من 0 إلى 100 كم بالساعة خلال 7.6 ثوان فقط، مع عزم دوران أقصى يبلغ 510 نيوتن لكل متر. وتم تطوير الأداء القوي لمحرك السيارة لتلبية توقعات العملاء الذين يبحثون عن تجربة قيادة استثنائية.



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