كندا تدرس زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية

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قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، إن كندا تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع بعد أن أعلن البيت الأبيض عن رسوم جديدة كبيرة عليها.

وأضافت نغ في مقابلة عبر الهاتف من بيرو، حيث تحضر اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ:

«نحن ننظر إلى هذا بعناية شديدة ولدينا حوار مفتوح مع شركائنا الأمريكيين».

وأعلنت إدارة بايدن، عن تعريفات جديدة شاملة ضد الصين هذا الأسبوع.

حيث يبلغ معدل التعريفة النهائية 102.5%، ارتفاعاً من 27.5%. وتفرض كندا تعريفة صغيرة تبلغ نحو 6% على السيارات الصينية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت قد تحتاج إلى مواءمة تعريفاتها الجمركية مع الولايات المتحدة، قالت نغ مجدداً:

«الحكومة تتحدث مع المسؤولين الأمريكيين حول هذه السياسة، ونحن نتطلع إلى هذا الأمر بالتأكيد».

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