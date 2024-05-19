دراسة: الشركات الألمانية لا تسوّق السيارات الكهربائية بشكل جيد

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث ألماني متخصص في السيارات، أن شركات صناعة السيارات الألمانية، لا تفعل الكثير لبيع السيارات الكهربائية الجديدة.

وكشفت دراسة السوق التي أجراها «مركز أبحاث السيارات» (CAR) في مدينة بوخوم، لشهر مايو، أن الطرازات التي تعمل بالبطاريات.

والتي هي بالفعل أكثر تكلفة بكثير من سيارات الاحتراق الداخلي، يتم تقديمها بخصومات أقل في المتوسط ​​من سيارات النوع الأخير.

ووفق الدراسة، فإن متوسط ​​الخصم الممنوح للسيارات الكهربائية بلغ 12.7 % فقط، في حين عرضت سيارات الاحتراق بخصم 16.7 % على قائمة الأسعار.

وحتى مارس الماضي، كانت الخصومات متساوية تقريباً. وفي الربيع، تحملت العديد من الشركات، من تلقاء نفسها، تكلفة حوافز الشراء الحكومية والتي ألغيت في ديسمبر الماضي.

وفي عينة عشوائية، شملت 10 طرازات شعبية في مايو الجاري، كانت السيارات الكهربائية في المتوسط، ​​أغلى بمقدار يقارب 12 ألف يورو من سيارات الاحتراق الداخلي.

حملة تخفيضات

وقال مدير الدراسة، فرديناند دودنهوفر: «لا يزال سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا في وضع السكون، ولا تزال حملة التخفيضات الكبيرة التي قامت بها شركة فولكس فاغن من يناير إلى مارس، جزءاً من التاريخ».

وأضاف دودنهوفر، أن الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق، اتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن من الواضح أن الشركات المصنعة تروج لبيع السيارات ذات أنظمة المحركات التقليدية.

كما أشار توماس بيكرون، نائب رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (زد دي كيه)، إلى حدوث تغير في اتجاه حوافز الشراء، قائلاً:

«لقد استنفدت العديد من الشركات المصنعة إمكاناتها، فيما يتعلق بتقديم خصومات للسيارات الكهربائية، لقد أدركوا أنه لم يعد بإمكانهم التغلب على أسعار السيارات الكهربائية التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً... هناك حاجة ملحة لتحفيز بيع السيارات الكهربائية».

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