أعلى مبيعات فصلية لـ«فورد» الشرق الأوسط في الربع الأول خلال 8 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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واصلت «فورد» الشرق الأوسط زخم مبيعاتها القوية لعام 2023 في الربع الأول 2024، إذ سجلت نمواً نسبته 29% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، ويعتبر أعلى مبيعات فصلية تحققها «فورد» منذ الربع الثاني من عام 2016، حيث قادت سيارات «تيريتوري» و«إيفرست» و«توروس» دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق مبيعات مذهلة ونمو سوقي لهذه العلامة التجارية.

وكان طراز «تيريتوري» الأكثر مبيعاً من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات لدى الشركة في كل من الإمارات والكويت والبحرين والعراق وعمان والسعودية، وذلك في أقل من 18 شهراً من طرحه في هذه الأسواق، حيث أسهمت مبيعات تيريتوري بشكل أساسي في نجاح فورد.

كما حظيت «فورد إيفرست» بإقبال متزايد خلال الربع الأول من 2024 استكمالاً للزخم الذي حققته منذ إطلاقها، فسجلت في مارس 2024 مبيعات شهرية قياسية، ما عزز مكانتها كإحدى الركائز الثلاث من حيث حجم المبيعات لدى فورد في الشرق الأوسط.

وقال رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط: «مع ارتفاع مبيعاتنا ونمو حصتنا من السوق خلال الربع الأول 2024، حافظنا على تعاوننا الوثيق مع وكلائنا الذين هم شركاؤنا في هذا النجاح». وأضاف: «أداؤنا اللافت في الربع الأول من السنة هو شهادة على كفاءة نموذج «مركز تميّز الوكلاء» الذي كان له دور فعال في تحول أعمالنا. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا الوكلاء، تمكّنا من إعطاء الأولوية لرضا عملائنا وتبسيط العمليات واعتماد ثقافة التميز في جميع أنحاء المنطقة».

ومع تزايد الثبات والنمو في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت، شهدت فورد الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 0.5% في حصتها من أسواق المنطقة على أساس سنوي.

وأشار رافيشاندران إلى خطط فورد الشرق الأوسط الطموحة للفترة المتبقية من العام قائلاً: «نهدف إلى الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الطرازات الجديدة كلياً مثل فورد إيفرست ولينكون نوتيلوس. وهدفنا هو الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي شهدناه من خلال تيريتوري، إضافة إلى الاستعداد لطرح فورد F-150 الجديدة في المنطقة».

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