«تسلا» تعيد توظيف بعض من فريق عمل الشحن الفائق

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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بدأت شركة «تسلا» في إعادة توظيف بعض أعضاء فريق الشحن الفائق الخاص بها، البالغ عددهم نحو 500 عضو، الذين سرحهم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أواخر الشهر الماضي. ووفقاً لما ذكرته «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر، تضمن القرار عودة بعض الموظفين، ومنهم ماكس دي زيجر، مدير الشحن في أمريكا الشمالية، دون تحديد العدد الفعلي للعمال الذين أعيد تعيينهم مرة أخرى.

ويأتي هذا بعد ردود فعل سلبية واسعة النطاق وتراجع سهم صانعة السيارات الكهربائية، الأمر الذي دفع ماسك للتعهد الأسبوع الماضي بإنفاق ما يزيد على 500 مليون دولار على تطوير شبكة الشحن الفائق هذا العام.

وليست هذه أول مرة يتراجع فيها الملياردير البالغ من العمر 52 عاماً عن إجراءات خفض التكاليف، ففي عام 2019، أعلن إغلاق معظم متاجر «تسلا» والتحول للبيع عبر الإنترنت، وبعد عشرة أيام عقب رفض أصحاب العقارات إنهاء عقود الإيجار، تراجع الرئيس التنفيذي ورفع أسعار السيارات.

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