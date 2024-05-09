«تويوتا» تبيع 9.4 ملايين سيارة وتربح 31.9 مليار دولار

المصدر: (طوكيو - أ ب)

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ضاعفت تويوتا صافي أرباحها في السنة المالية المنتهية في مارس، حيث أدت مبيعات السيارات القوية وسعر الصرف المناسب إلى رفع نتائج أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.

وبلغ إجمالي أرباح تويوتا موتور السنوية 4.9 تريليونات ين (31.9 مليار دولار)، ارتفاعاً من 2.45 تريليون ين في العام السابق، في حين قفزت مبيعاتها بنسبة 21 %، إلى 45 تريليون ين (290 مليار دولار)، حسبما قالت الشركة أمس.

وتجاوزت النتائج توقعات تويوتا الخاصة بتحقيق أرباح قدرها 4.5 تريليونات ين (29 مليار دولار)، حيث ارتفعت مبيعاتها العالمية إلى 9.4 ملايين سيارة من 8.8 ملايين سيارة في العام المالي السابق. كان أداء مبيعات السيارات الهجينة جيداً، رغم أن تويوتا أكدت أنها تعمل جاهدة لتقديم أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، ومن بينها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي تعمل بالشحن، وبخلايا الوقود.

وجاء ضعف الين لصالح تويوتا، التي تصنع طرز كامري سيدان وبريوس الهجين ولكزس الفاخرة.

وبلغ سعر الدولار حوالي 145 يناً يابانياً خلال السنة المالية الماضية، ارتفاعاً من 135 يناً في العام السابق، بحسب تويوتا.

وفي الربع من يناير إلى مارس، حققت تويوتا أرباحاً بلغت 997.6 مليار ين (6.4 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 552 مليار ين في العام السابق، من مبيعات بلغت 11 تريليون ين (71 مليار دولار)، ارتفاعاً من 9.7 تريليونات ين.

وتتوقع الشركة، ومقرها في مدينة تويوتا بوسط اليابان، أن تبيع 9.5 ملايين سيارة خلال هذه السنة المالية، مع توقع نمو المبيعات في الولايات المتحدة وبقية دول آسيا.

وقالت تويوتا إنها ستقوم باستثمارات رئيسية في مجالات مثل الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا في الأشهر المقبلة للحفاظ على النمو على المدى الطويل. وتتوقع الشركة أن ينخفض صافي أرباحها للسنة المالية حتى مارس 2025 بنسبة 28 % تقريباً إلى 3.57 تريليونات ين (23 مليار دولار)، مع تغطية الإنفاق أيضاً الاستثمارات في العاملين لدى الموردين والتجار الذين تسميهم «رأس المال البشري».

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