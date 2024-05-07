إيطاليا تسلط الضوء على صناعة السيارات الفارهة  

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أندريا كورسيني، وزير السياحة بإقليم «إميليا رومانيا» في إيطاليا، أهمية مشاركة بلاده بمعرض سوق السفر العربي في دبي، للمرة السادسة على التوالي بوصفه سوقاً عالمياً ذا إمكانات هائلة يجمع العالم تحت سقف واحد، لبحث فرص جذب الاستثمارات، والتواصل مع نخبة قادة صناعة السياحة حول العالم.

ونوه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته بمعرض سوق السفر العربي، التي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، بالإمكانات التي تتميز بها إيطاليا خاصة إقليم «إيمليا رومانيا» بدءاً من مهرجان وادي السيارات «Motor Valley»، وهو مكان يمثل الإنتاج السياحي الكبير تحت العلامة التجارية «صنع في إيطاليا»، والقادر على جذب جماهير وسياح من دولة الإمارات، خاصة الباحثين عن الجمال ومن يهوون المحركات.

وأكد الوزير الإقليمي للسياحة في «إميليا رومانيا»، أن هناك العديد من عناصر السياحة الجديدة والجاذبة للجمهور، ومنها سباقات السيارات، وهناك الآلاف حول العالم يتابعونها بشغف، فضلاً عن المناطق السياحية والطبيعة الخلابة.

وذكر أن بلاده رائدة في صناعة السيارات الفارهة حول العالم أبرزها فيراري، ولامبورغيني، وباجاني، ودالارا، واصفاً إمارة دبي بأنها المكان الأنسب حول العالم، لمن لديهم الشغف بتلك السيارات، التي تعد أحد المنتجات السياحية المميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز