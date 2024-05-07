786 ألف سيارة كهربائية صدرتها ألمانيا 2023

المصدر: فيسبادن - د ب أ

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صدرت ألمانيا سيارات كهربائية أكثر مما استوردته العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أنه تم تصدير 786 ألف سيارة كهربائية، مقارنة بـ 446 ألف سيارة كهربائية تم استيرادها من دول أخرى.

ومن حيث القيمة، تفوقت الصادرات أيضاً بشكل كبير على الواردات، حيث بلغت قيمة الأولى 36 مليار يورو، مقابل 14.1 مليار يورو للثانية.

ووفقاً للبيانات، كانت الصين أهم مستورد للسيارات الألمانية الكهربائية، بحصة بلغت 29 %، متقدمة على كوريا بنسبة تقل قليلاً عن 10 %.

ونمت صادرات السيارات التي تعمل بالكهرباء البحتة بنسبة 58 % العام الماضي، مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 23.5 %.

وأشار المكتب إلى أن السيارات الكهربائية شكلت حوالي 25 % فقط من صادرات السيارات الألمانية العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، أنتجت المصانع الألمانية 973 ألف سيارة كهربائية، بزيادة قدرها 59.9 %، مقابل 2.4 مليون سيارة تعمل بمحركات الاحتراق، بزيادة قدرها 7.9 %.

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