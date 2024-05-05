«تسلا» تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

المصدر: نيودلهي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية على شركة هندية لإنتاج البطاريات واتهمتها بانتهاك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم العلامة التجارية (تسلا باور) للترويج لمنتجاتها، وطالبت بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة من قاضٍ في نيودلهي.

وقالت شركة تسلا في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي هذا الأسبوع إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية (تسلا باور) على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أُرسل إليها في أبريل 2022، وفقاً لتفاصيل الجلسات التي نشرتها المحكمة على موقعها على الإنترنت.

وفي جلسة الاستماع، قالت شركة تسلا باور إنديا الهندية المحدودة، إن عملها الرئيسي هو تصنيع «بطاريات حمض الرصاص» وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية.

وجاء في وثائق المحكمة أن القاضي أمهل الشركة الهندية ثلاثة أسابيع لتقدم ردوداً مكتوبة بعد أن سلمت مجموعة من الوثائق لدعم دفاعها.

وتأسست شركة تسلا التي يملكها ماسك في ولاية ديلاوير، وتتهم الشركة الهندية باستخدام الاسمين التجاريين (تسلا باور) و(تسلا باور يو. إس. إيه). وتضمنت وثائق المحكمة لقطات شاشة موقع إنترنت يُظهر أن شركة (تسلا باور يو. إس. إيه) يقع مقرها الرئيسي أيضاً في ولاية ديلاوير، و«معترف بأنها رائد وقائد في تقديم بطاريات ميسورة السعر» ولها «حضور قوي جداً في الهند».

وقال ممثل لشركة تسلا باور لرويترز إن الشركة موجودة في الهند قبل فترة طويلة من وجود شركة تسلا التي يملكها ماسك وحصلت على جميع الموافقات الحكومية. وقال مانوج باهوا من شركة تسلا باور «لم نزعم قط أننا على صلة بشركة تسلا التابعة لإيلون ماسك».

وأخبرت تسلا القاضي أنها اكتشفت أن الشركة الهندية تستخدم اسم علامتها التجارية في عام 2022 ولم تفلح في إثنائها عن ذلك، مما اضطرها إلى رفع الدعوى القضائية.

وتأتي هذه القضية بعد أن ألغى ماسك زيارته للهند التي كانت مزمعة في 21 أبريل للاجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعقد جلسة الاستماع التالية في قضية العلامة التجارية لتسلا في 22 مايو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز