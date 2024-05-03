«دو» تطلق جهازاً لتوفير الاتصال اللاسلكي «واي فاي» بالسيارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جهاز الاتصال الذكي للسيارات du Smart Car، وهو جهاز مبتكر، يعمل على تحويل أي سيارة إلى نقطة اتصال، من خلال توفيره خدمة الاتصال اللاسلكي «واي فاي»، إضافة إلى توفير معلومات المراقبة والأمن وإشعارات التشخيص والصيانة.

وقال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: جهاز الاتصال الذكي للسيارات، يمثل إضافة متميزة إلى محفظتنا الواسعة من المنتجات المبتكرة، التي تلبي متطلبات مختلف فئات عملائنا.

والمنتج سهل التفعيل والاستخدام، بمجرد توصيله وتشغيله، ما يوفر لكل من سائقي السيارات والركاب المرافقين فوائد متعددة. وتتمتع نقطة الاتصال اللاسلكي المدمجة المدعومة بسرعات الجيل الرابع 4G Wi-Fi، بالقدرة على دعم متزامن لما يصل إلى 20 جهازاً. وسيحصل العملاء على البيانات الخاصة بالسيارة عبر الإنترنت، بما في ذلك السرعة الحالية، وعدد دورات المحرك في الدقيقة، وجهد البطارية وحالة المحرك/الإشعال واستهلاك الوقود، ودرجة حرارة المحرك.

ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال تطبيق du Smart Car، المتوفر في متجري غوغل بلاي وآبل ستور. ويتوفر الجهاز من دو في جميع متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، إضافة إلى متجر دو الإلكتروني.

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