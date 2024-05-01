إيرادات «فولكس فاغن» الربعية تتراجع إلى 75.5 مليار يورو

المصدر: (فولفسبورغ - د ب أ)

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بدأت مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات العام الجديد بشكل ضعيف نظراً للمشكلات في الصين والأعباء الناجمة عن إطلاق نماذج جديدة.

وأعلنت أكبر شركة لإنتاج السيارات في أوروبا، في مقرها في مدينة فولفسبورغ الألمانية أمس أن إيراداتها في الربع الأول سجلت انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ما يقارب 75.5 مليار يورو.

وانخفض هامش التشغيل المقابل بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 6.1 % لتأتي بذلك أقل من الأهداف المحددة للعام بأكمله كما تم الإعلان عن ذلك من قبل الإدارة.

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