استراتيجية طموحة لـ «فولكس واجن» في التحول نحو السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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كشف ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة «فولكس واجن» الشرق الأوسط، عن استراتيجية طموحة للشركة تستهدف دعم التحول السريع نحو السيارات الكهربائية وقيادة هذا التوجه في المنطقة، مع الحرص الدائم على رضا العملاء والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وقال تزيغلر في بيان: تتضمن استراتيجيتنا كذلك إدخال أحدث التقنيات على السيارات الكهربائية، بما في ذلك تقنيات دعم اللغة، ودمج سيارتك في منصة «فولكس واجن عبر الإنترنت»، التي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل بجد على تسريع طرح أسطول سياراتنا الكهربائية في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وحول حجم مبيعات الشركة من طراز «تيرامونت»، قال: إن سيارة «تيرامونت» تتمتع بشعبية كبيرة لدى عملائنا في الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة الأولى في مبيعاتنا منذ إطلاقها في عام 2018. واليوم، نعلن عن ترقية جديدة على هذا الطراز تأكيداً على التزامنا بالابتكار ورضا العملاء. فهذه الترقية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا في المنطقة، ستجعل من تيرامونت خياراً أكثر جاذبية، خصوصاً للعائلات لسنوات مقبلة.

وحول المؤشرات المالية للشركة خلال عام 2023، قال: إن المؤشرات المالية كانت إيجابية بشكل ملحوظ. كان عام 2023 بمثابة نقطة تحول بالنسبة لنا، حققنا من خلاله نمواً مذهلاً بنسبة 40 %، ما يجعله العام الأكثر نمواً منذ 2015. تبرز هذه الأرقام فعالية استراتيجياتنا وتعكس مدى تلبية منتجاتنا لاحتياجات العملاء المتغيرة.

وفيما يخص استدعاء عدد كبير من سيارات «تيرامونت» بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية، قال: إن السلامة وجودة التصنيع هما أولويتنا القصوى. نود أن نطمئن عملاءنا في الشرق الأوسط إلى أن الاستدعاءات الأخيرة المتعلقة بمشكلة الوسائد الهوائية لا تؤثر على أي من المركبات المباعة والمصنعة للمنطقة. تضمن إجراءاتنا الصارمة لمراقبة الجودة ومعايير التصنيع الخاصة بالمنطقة أن جميع طرازات تيرامونت المتاحة لعملائنا في الشرق الأوسط تلبي أعلى معايير السلامة والجودة.

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