نتائج «تسلا» تخيب الآمال.. وتوقعات بتباطؤ النمو في العام الجاري

المصدر: (دبي - وكالات)

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تسجيل أول تراجع في مبيعاتها منذ حوالي 4 سنوات.

وذكرت الشركة أن إجمالي إيراداتها انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 % سنوياً إلى 21.3 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون إيرادات بقيمة 22.15 مليار دولار.

كما جاءت أرباح الشركة أقل من توقعات السوق، حيث انخفض صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول بنسبة 55 % سنوياً إلى 1.13 مليار دولار.

وأعلنت تسلا أن ربحية السهم بلغت 45 سنتاً معدلة مقابل توقعات بنحو 51 سنتاً للسهم الواحد من قبل LSEG.

وأصبح هذا التراجع واضحاً بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي فشلها في تحقيق حجم التسليمات المستهدف لسياراتها خلال الربع الأول والذي بلغ 387 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 8.5 % عن الربع الأول من العام الماضي و20 % عن الربع الأخير من العام.

ولم تقدم تسلا تقديرات محددة لمبيعاتها خلال العام الحالي ككل، لكنها تتوقع تباطؤاً في وتيرة نموها مقارنة بالعام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي، أفاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي مؤسس تسلا بأنه يتوقع نمو المبيعات. وتخطط شركة تصنيع السيارات الكهربائية لبدء إنتاج السيارات الأرخص قبل النصف الثاني من 2025، عندما تعهدت سابقاً بالبدء في تصنيعها. وتواجه الشركة تراجعاً في المبيعات مع تعثر الطلب على السيارات الكهربائية. وتراجع سعر سهم الشركة 40 % من قيمته منذ بداية العام الحالي.

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