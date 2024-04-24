واردات السيارات الكهربائية الصينية تزيد الضغط على الأسعار

المصدر: (باريس - د ب أ)

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أدلت الوكالة الدولية للطاقة برأيها بشأن النقاش حول كيفية توسيع سوق السيارات الكهربائية، حيث قالت إن النمو يعتمد على القدرة على تحمل التكاليف وتوافر نقاط الشحن.

وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي «مستقبل السيارات الكهربائية عالمياً» أن زيادة صادرات السيارات الكهربائية من الشركات الصينية، التي مثلت أكثر من نصف المبيعات العالمية خلال عام 2023، يمكن أن تفاقم من الضغط على أسعار السيارات.

وتابعت الوكالة أن الشركات الصينية التي لديها منشآت إنتاج في الخارج حققت مبيعات قوية في الأسواق الخارجية من خلال الطرازات ذات الأسعار المعتدلة خلال عامي 2022 و 2023.

وأوضحت الوكالة أنه في الصين، كان أكثر من 60 % من السيارات الكهربائية المباعة خلال عام 2023 أرخص ثمناً مقارنة بمثيلتها من الطرازات التي تعتمد على محرك الاحتراق.

وعلى الصعيد الآخر، ما زالت أسعار السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق في أوروبا والولايات المتحدة أرخص.

وأوضح تقرير الوكالة «الهامش المحدود وتغير أسعار معادن البطاريات وارتفاع التضخم وتوقف تقديم حوافز الشراء في بعض الدول، كلها عوامل أثارت مخاوف بشأن وتيرة النمو في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن بيانات المبيعات العالمية مازالت قوية». ويشار إلى أن عدد نقاط الشحن العامة في أنحاء العالم ارتفعت بنسبة 40 % خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

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