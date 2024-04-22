تراجع المبيعات يخفّض أسعار سيارات «تسلا»

المصدر: واشنطن - وكالات

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مضت شركة «تسلا» الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، مطلع الأسبوع الجاري، في خفض أسعار سياراتها في أنحاء الصين وأوروبا والولايات المتحدة، في ظل تراجع حجم المبيعات ووفرة المخزون.

وخفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز واي في الصين، وفقاً لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات واي وإكس وإس في الولايات المتحدة.

وأظهر الموقع، أن السعر المبدئي للطراز 3 المتجدد، قد انخفض إلى 231900 يوان، من 245900 يوان سابقاً. ويُباع الطراز واي الآن بسعر يبدأ من 249900 يوان، انخفاضاً من السعر السابق البالغ 263900 يوان.

وأفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن الشركة خفضت أيضاً في وقت متأخر من مساء السبت، سعر برنامج مساعدة السائق، الذي تطلق عليه اسم «القيادة الذاتية الكاملة» (إف إس دي)، بواقع الثلث، ليصل إلى 8000 دولار في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 12 ألف دولار من قبل.

يشار إلى أن الوعد بتوفير مركبة ذاتية القيادة بالكامل، لطالما كان عاملاً أساسياً في التقييم المرتفع لشركة «تسلا»، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

وكانت «تسلا» طرحت خلال الأسابيع الأخيرة، إصدارات جديدة من برنامج «القيادة الذاتية الكاملة»، حيث تعهد ماسك بالكشف عن سيارات أجرة آلية مخصصة، تعمل بواسطة الروبوت، يطلق عليها اسم «روبوتاكسي»، في الثامن من أغسطس.

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