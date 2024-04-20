«سكودا كوشاك مونتي كارلو» تصل إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وصل طراز «كوشاك مونتي كارلو» الجديد من الصانع الألماني «سكودا» إلى أسواق الإمارات وهي مركبة رياضية متعددة الاستعمالات.

وتم تزويد السيارة بمحرك مرن وفعال سعة 1.0 ليتر مع شاحن توربيني، ويولد قوة جيدة تبلغ 85 كيلوواط (114 حصاناً). وتتم مضاعفة العزم باستخدام نظام نقل حركة عصري سريع التبديل من 6 سرعات ليتم نقله بعدها إلى الطريق عبر نمط الدفع خفيف الوزن بالعجلات الأمامية. وتعمل هذه التجهيزات معاً بتناغم كامل لتوفير مستويات استثنائية من القيادة، بينما تحافظ على معدل جيد من كفاءة استهلاك الوقود عند 16.8 كيلومتراً لكل ليتر.

أما الأبعاد الخارجية المدمجة للسيارة، فتجعلها مناسبة للاستعمالات المتعددة في ظل وجود مقصورة واسعة كافية لاستيعاب خمسة ركاب بالغين بكل راحة، وصندوق يوفر مساحة رحبة للأمتعة تبلغ 385 ليتراً (1405 ليترات مع الطي الكامل للمقاعد).

أما في الداخل، فتتمحور المقصورة حول نظام المعلومات والترفيه القائم بذاته مع شاشة تعمل باللمس. إلى جانب هذا، يعبر طراز «كوشاك مونتي كارلو»، عن الروح الرياضية من خلال عناصر تصميمية عديدة، مثل عناصر التصميم ثنائية اللون بالأحمر والأسود، والمواد ناعمة الملمس التي تغطي الأسطح المحيطية.

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