«تسلا» تخفض اشتراك برنامج القيادة الذاتية بأمريكا

المصدر: واشنطن - وكالات

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قالت شركة تسلا إنها ستخفض سعر الاشتراك في نظام مساعدة السائق المتميز الخاص بها للعملاء في الولايات المتحدة.

ويحمل النظام اسم حزمة القيادة الذاتية الكاملة، أو FSD، وبناء على الخفض الأخير سيدفع عملاء «تسلا» 99 دولاراً شهرياً، بدلاً من 199 دولاراً سابقاً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وكتب ماسك في منصة إكس في 18 مايو 2020: «سيستمر سعر FSD في الارتفاع مع اقتراب البرنامج من القدرة الكاملة على القيادة الذاتية بموافقة الجهات التنظيمية». وقال في تلك المرحلة «قيمة FSD من المحتمل أن تكون ما يزيد على 100000 دولار لكل سيارة».

وعلى الرغم من اسم علامتها التجارية، فإن خيار FSD الخاص بالشركة اليوم لا يجعل مركبات «تسلا» مستقلة أو تعمل كسيارات أجرة آلية. وأخبر المستثمرين في مكالمة هاتفية في سنة 2019 أن القيادة الذاتية ستحول «تسلا» إلى شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 500 مليار دولار، ارتفاعاً من نحو 42 مليار دولار في ذلك الوقت.

(تبلغ قيمة الشركة اليوم أكثر من 500 مليار دولار حتى من دون تطوير سيارة ذاتية القيادة.) جمعت «تسلا» أكثر من ملياري دولار من الديون والأسهم بعد المكالمة.

وفي إشعار يظهر لبعض السائقين عبر شاشات اللمس في سياراتهم، تقول تسلا: يمكن للقيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف) أن تقود سيارة «تسلا» الخاصة بك إلى أي مكان تقريباً، وستقوم بإجراء تغييرات على الحارة، وتحديد شركات لمتابعة مسار التنقل الخاص بك، والتنقل حول المركبات والأشياء الأخرى، والانعطاف إلى اليسار واليمين، ويجب استخدامه بحذر إضافي وسائق يقظ، ولا يجعل سيارتك مستقلة، ولا تصبح راضياً.

وتستخدم الشركة أجهزة استشعار في عجلة القيادة وكاميرات المقصورة، موضوعة فوق مرآة الرؤية الخلفية، لتحديد ما إذا كان السائق منتبهاً أم لا، وسوف تنبه السائقين بصوت عالٍ لإبقاء أعينهم على الطريق أو أيديهم على عجلة القيادة.

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