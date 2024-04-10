«تسلا» تجري محادثات مع «ريلاينس» لإنشاء مصنع في الهند

المصدر: نيودلهي - (د ب أ)

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ذكرت صحيفة «هيندو بيزنس لاين» الهندية أن شركة «تسلا» لصناعة السيارات تجري محادثات مبكرة مع شركة «ريلاينس إندستريز ليمتد» حول مشروع مشترك محتمل لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الهند.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص لم تحدد هويتهم، إنه لم يتم الانتهاء من دور «ريلاينس»، غير أنه من المتوقع أن تضطلع المجموعة التابعة لقطب الأعمال الهندي موكيش أمباني بدور كبير في مساعدة «تسلا» في إنشاء المصنع والعمليات المرتبطة به، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الصحيفة إنه من المتوقع أن يزور كبار المسؤولين في «تسلا» الهند لإتمام موقع المصنع والمشروع المشترك خلال شهر.

ورفض متحدث باسم «ريلاينس» التعليق على تقرير الصحيفة عندما اتصلت به وكالة بلومبرج للأنباء. ولم يستجب ممثل تسلا على الفور لطلب التعليق على التقرير.

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