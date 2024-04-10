السيارات الكهربائية والفاخرة تنعش مبيعات «بي إم دبليو»

المصدر: ميونخ - (د ب أ)

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باعت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات حوالي 595 ألف سيارة في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 1.1% عن العام الماضي.

وأعلنت الشركة في ميونخ أن الفضل في نمو المبيعات يرجع إلى السيارات الكهربائية البحتة، إضافة إلى السيارات الفاخرة وذات المحركات فائقة القوة.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية البحتة بنسبة 28% تقريباً إلى 82700 سيارة، كما ارتفعت مبيعات السيارات الفاخرة بنسبة 22% تقريباً. وبفضل آليات التشغيل المختلفة، تستطيع «بي إم دبليو» الاستجابة لرغبات العملاء المتغيرة. وقال مدير المبيعات يوخن جولر إنه من الواضح الآن أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها.

وفي أوروبا ارتفع الطلب على سيارات «بي إم دبليو» بنسبة 5.5% إلى حوالي 228 ألف سيارة، وفي الولايات المتحدة ارتفعت المبيعات بنسبة 1.2% إلى حوالي 91 ألف سيارة. لكن في السوق الصينية المهمة انخفضت المبيعات بنسبة 3.8% إلى حوالي 187 ألف سيارة.

وانخفضت مبيعات العلامة التجارية «ميني» في جميع أنحاء العالم بنسبة 9.4% إلى ما يقل قليلاً عن 83 ألف سيارة. وأعلنت الشركة أن الاستعدادات لإطلاق عائلة ميني الجديدة في الأسواق تجري على قدم وساق.

وتستهدف الشركة نمواً طفيفاً في المبيعات عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية البحتة والطرازات الفاخرة نمواً يزيد على 10%. وفي العام الماضي باعت الشركة 2.55 مليون سيارة، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الشركة. وتعتزم الشركة تقديم أرقامها المالية للربع الأول في 8 مايو المقبل. ومن المقرر عقد الجمعية العامة للشركة في 15 مايو.

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