انخفاض مبيعات شركة مرسيدس بنز في الربع الأول 6%

المصدر: شتوتجارت - (د ب ا)

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أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات انخفاض مبيعاتها بنسبة 6% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وباعت مرسيدس خلال الربع الأول 568 ألفاً و400 سيارة.

ويرجع الانخفاض لتراجع مبيعات قسم سيارات الركاب بنسبة 8% لتصل إلى 463 ألف سيارة، بحسب ما أعلنته الشركة. وارتفعت مبيعات سيارات الفان بنسبة 7% لتصل إلى 105 آلاف و400.

ويرجع انخفاض مبيعات سيارات الركاب بصورة أساسية إلى تغييرات في الطرازات والقيود على سلاسل الإمداد في آسيا، مما «أضعف مؤقتاً» المبيعات خلال الربع الأول.

ويرجع انخفاض المبيعات في الصين بنسبة 12% إلى تعزيز إنتاج سيارات مرسيدس بنز من طراز إي كلاس، التي من المتوقع أن ترتفع في الأرباع المقبلة.

مع ذلك، تمثل المبيعات في الصين أكثر من ثلث مبيعات مرسيدس بنز، بواقع 168 ألفاً و900. ومثل شركات صناعة السيارات الألمانية الأخرى، أصبح للسوق الصيني أهمية كبيرة لمرسيدس بنز.

كما سجلت مرسيدس انخفاضاً في مبيعات سيارات الركاب الكهربائية. وانخفضت المبيعات في هذه الفئة بنسبة 8% لتصل إلى 47 ألفاً و500.

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