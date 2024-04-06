رئيس أسواق «فورد» العالمية تفتتح صالتي عرض في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت كاي هارت، رئيس مجموعة الأسواق العالمية لدى «فورد موتور كومباني»، صالتي عرض «فورد» و«لينكون» الجديدتين مع مركز الخدمة المتطور التابع لشركة «بريمير موتورز» في مدينة العين.

حضر الافتتاح الدكتور طارق حميد الطاير، عضو مجلس إدارة «مجموعة الطاير»، وسعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة «الطاير للسيارات»، وأشوك خنا، الرئيس التنفيذي، وهلال هاني عمر، نائب رئيس أول «فورد ولينكون» بشركة «الطاير للسيارات»، ومنى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء بشركة «الطاير للسيارات»، ورافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط.

وقال أشوك خنا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: تهدف المنشأة إلى توفير تجارب ملكية عالمية المستوى لعملائنا في العين بتقديم أرقى المركبات لواحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، كما أنه بات بإمكان عملائنا الحصول على تجربة الخدمة الاستثنائية من «فورد».

من جهتها، قالت كاي هارت: يواصل وكيلنا المحلي «الطاير للسيارات» تقديم تجربة رفيعة المستوى لملكية المركبات إلى عملائنا.

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