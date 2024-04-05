مبيعات المركبات الكهربائية تسجل مستوى قياسياً في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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سجلت مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعاً كبيراً في الهند لتسجل مستوى قياسياً قدره 206724 سيارة مدعومة بالحوافز التي تقدمها الحكومة لمشتريات المركبات الكهربائية.

وبحسب بيانات جمعية مصنعي المركبات الكهربائية في الهند، زادت المبيعات خلال مارس الماضي بنحو 50% سنوياً، بفضل ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين بنسبة 60% إلى 136.56 ألف مركبة.

جاءت الزيادة الكبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية مدفوعة بالبرنامج الحكومي البالغ قيمته 100 مليار روبية (2ر1 مليار دولار) ثم تمت زيادته فيما بعد إلى 115 مليار روبية، وهو ما دفع المشترين إلى الاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهائها يوم 31 مارس الماضي.

وأطلقت الحكومة برنامجاً لتشجيع النقل الكهربائي لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات.

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