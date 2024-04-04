نتيجة «كارثية» لـ «تسلا» في الربع الأول.. و«تويوتا» تفوز

المصدر: نيويورك - (أ ف ب)

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سلمت شركة «تسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية عدداً أقل من المركبات في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبكميات أقل من توقعات السوق، في نتيجة «كارثية» أثارت «صدمة سلبية» بحسب متخصصين في القطاع.

فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية التي سلّمتها المجموعة 368 ألفاً و810 مركبات في المجموع، مقارنة بـ457 ألفاً كانت متوقعة بحسب إجماع المحللين. كما انخفض إنتاجها بنسبة 8,5% ليبلغ 433 ألفاً و371 مركبة.

وأوضحت المجموعة في بيان أن «الانخفاض في الأحجام يرجع جزئياً إلى مراحل الإنتاج الأولية للإصدار الجديد من الطراز 3 في مصنع فريمونت الخاص بنا» في كاليفورنيا.

وعزت المجموعة هذه النتائج أيضاً إلى مشكلات في التسليم مرتبطة بالنزاع في البحر الأحمر، وعملية التخريب التي شلّت مصنعها في ألمانيا أياماً عدة.

لكن المجموعة لم تذكر الصين، حيث تواجه مع ذلك منافسة قوية من الشركات المصنعة المحلية، ولا سيما «بي واي دي» التي انتزعت منها لقب أكبر بائع عالمي للسيارات الكهربائية في الربع الرابع من عام 2023.

ووصفت مذكرة صادرة عن محللي شركة «ويدبوش» الربع الأول لشركة تسلا بأنه «كارثي»، معتبرة أن هذه النتائج شكلت «صدمة سلبية» للسوق.

وأضافت المذكرة «فلنقلها بصراحة: على الرغم من أننا كنّا نتوقع ربعاً سيئاً، إلا أن هذه كارثة مطلقة في الربع الأول يصعب تفسيرها».

وتابع الخبراء قائلين «نعتبر هذه لحظة مفصلية في تاريخ تسلا»، حيث يجب على رئيسها إيلون ماسك العمل على «عكس» هذا الأداء الضعيف وإلا «قد نكون مقبلين على أيام مظلمة يمكن أن تؤثر على تسلا على المدى الطويل».

لكن المجموعة الأمريكية أشارت في منتصف مارس الماضي إلى أنه سيكون من الضروري دفع مبلغ إضافي قدره ألف دولار اعتباراً من الأول من أبريل لشراء «موديل واي».

ولم تقدّم الشركة المصنعة أي إشارة حول أحدث إضافة إلى مجموعتها، وهي شاحنة البيك أب «سايبرتراك» ذات التصميم المستقبلي، والتي سُلم أول نماذجها في نوفمبر بعد طول انتظار.

وتوقع خبراء شركة «كوكس أوتوموتيف» زيادة 5,6% في مبيعات الشركات المصنعة في الربع الأول، مستفيدة من الأجواء الإيجابية في سوق العمل ومن سلسلة التوريد الأكثر سلاسة، ولكن مع انخفاض بنسبة 3,1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وقد باعت «جنرال موتورز»، الشركة المصنعة الرائدة في السوق الأمريكية بحصة تبلغ 16,3% لعام 2023، 594 ألفاً و233 سيارة في الربع الأول، بانخفاض قدره 1,5% بسبب الانخفاض في مبيعات المركبات للشركات. وارتفعت المبيعات بنسبة 6% للأفراد.

وانخفضت مبيعات العلامات التجارية كاديلاك 2,4%، وشفروليه 2,1%، وجنرال موتورز 4,8%، ولم تتقدم سوى بويك التي ارتفعت 16,4% خلال هذه الفترة.

وباعت شركة تويوتا اليابانية، باعتبارها لاعباً رئيسياً في السوق الأمريكية، 565 ألفاً و98 سيارة (من علامتي تويوتا ولكزس) في الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة قدرها 20,3% على أساس سنوي. وشكلت السيارات الكهربائية 36,6% من هذا الإجمالي.

إلى ذلك، شهدت شركة هوندا اليابانية قفزة في مبيعاتها بنسبة 17,3% إلى 333 ألفاً و824 سيارة في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأعلنت شركة ريفيان الناشئة إنتاج 13 ألفاً و980 مركبة في مصنعها في نورمال بولاية إيلينوي الأمريكية، وتسليم 13 ألفاً و588 مركبة في الربع الأول.

وشهدت انخفاضاً في تسليماتها بنسبة 10% إلى 13 ألفاً و972 مركبة في الربع الرابع، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي مارس، قدمت الشركة سيارتين كهربائيتين جديدتين، تحملان اسم «آر 2» و«آر 3» (R2 وR3). ومن المقرر طرح أوّل هذين الطرازين عام 2026.

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