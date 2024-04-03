تعيين رئيس تنفيذي جديد لعلامات «بي إم دبليو» لدى المركز الميكانيكي للخليج العربي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الرسمي لمجموعة «بي إم دبليو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، وشركته الأم، مجموعة البطحاء للسيارات، عن تعيين الدكتور حميد حقباروار في منصب الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي اعتباراً من مارس، حيث سيشرف على علامات مجموعة «بي إم دبليو» التجارية بما فيها «بي إم دبليو» و«ميني» و«رولز-رويس» و««بي إم دبليو موتوراد»، إلى جانب تولّيه منصب مدير مجموعة البطحاء للسيارات.

ويتمتع الدكتور حقباروار بخبرة واسعة في المجال وله سجلّ حافل، حيث استهلّ مسيرته المهنية ضمن مجموعة «بي إم دبليو» قبل نحو عشرين عاماً وتنقّل بين بلدان عدة وتولى عدداً من الوظائف، وكان له دور أساسي في قيادة الأعمال والمبيعات في 13 سوقاً في المنطقة.

وعُيّن حقباروار في منصب المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عام 2018، وقد حقق نجاحاً لافتاً في مسيرته المهنية بفضل قيادته الاستراتيجية ونهجه التطلّعيّ ومرونته في معالجة التحديات.

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