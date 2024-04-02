كيا أمريكا تعتزم استدعاء 427 ألف سيارة «تيلورايد»

المصدر: سول - (د ب أ)

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أعلنت شركة كيا كورب الكورية الجنوبية اعتزام شركة كيا أمريكا التابعة لها في الولايات المتحدة استدعاء 427.4 ألف سيارة كيا تيلورايد من طرز 2020 إلى 2023 إلى جانب عدد من السيارات طراز 2024.

وتأتي عملية الاستدعاء في أعقاب اكتشاف وجود خلل في هذه السيارات يمكن أن يجعلها تتحرك أثناء وقوفها في أماكن الانتظار. وبحسب تقرير إدارة السلامة المرورية الأمريكية فإن العمود الأوسط وعمود الإدارة الأمامي الأيمن في نظام مكبح أماكن الانتظار قد لا يتم تعشيقهما بشكل كامل بسبب خلل في تجميعهما لدى الشركة الموردة. وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي التعشيق الجزئي للعمودين إلى تلف شرائح العمود الأوسط. ويمكن أن يؤدي تلف شرائح العمود الأوسط إلى تحرك السيارة أثناء وقوفها في أماكن الانتظار.

ويمكن أن يكتشف أصحاب هذه السيارات وجود الخلل في حال سماع ضجيج أو انخفاض قوة حركة السيارة.

ولحل هذه المشكلة، سيقوم وكلاء كيا بتحديث برنامج تشغيل مكبح الانتظار الإلكتروني لضمان إتمام عملية التعشيق آلياً، ومنع تحرك السيارة أثناء التوقف في مكان الانتظار.

وتعتزم شركة كيا تعويض أصحاب السيارات المعيبة عن نفقات الإصلاح التي تكبدوها بالفعل وفقاً لخطة السداد العامة لشركة كيا.

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