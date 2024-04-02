شراكة بين آفاق الإسلامية للتمويل و«إن دبليو تي إن» لحلول النقل المستدام

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت آفاق الإسلامية للتمويل، عن شراكة استراتيجية مع شركة «إن دبليو تي إن»، العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية المتخصصة في حلول النقل الصديقة للبيئة. حيث الهدف من هذه الشراكة الجديدة هو تغيير المفهوم التقليدي لتمويل المركبات الكهربائية، وتم توثيق هذه الرؤية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين.

وتقوم الشراكة على إطار تعاوني يركز بشكل أساسي على الاستدامة وتعزيز مستقبل أخضر في قطاع شراء المركبات. من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل وتيسير عملية الشراء، تسعى آفاق الإسلامية للتمويل وشركة «إن دبليو تي إن» إلى تعزيز رضا العملاء وتبني ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال هذا التعاون المشترك، يهدف الطرفان إلى توفير تجربة شراء ممتعة وفعالة للمركبات، مع المساهمة في بناء مستقبل يتميز بالاهتمام بالبيئة وتقديم حلول مستدامة للنقل.

ومع التزام مشترك بالاستدامة، تسعى آفاق الإسلامية للتمويل وشركة «إن دبليو تي إن» إلى دمج الممارسات الصديقة للبيئة في عروضهما المالية. يُبرز شعار آفاق «تمويل مُيسّر» التزامها بتقديم حلول مالية سهلة الوصول ومتوافقة مع المبادرات المستدامة، مما يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أخضر في صناعة السيارات.

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