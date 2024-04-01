«فيسكر» تخفض أسعار سياراتها الكهربائية %39

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية فيسكر، خفض أسعار بيع سياراتها بنسب تصل إلى %39 حتى تتمكن من مواجهة المنافسة المتزايدة في السوق.

وسيبدأ سعر الفئة الرياضية سبورت من السيارة فيسكر أوشن من 24999 دولاراً بانخفاض نسبته %36 عن السعر السابق وكان 38999 دولاراً. أما الفئة ألترا فانخفض سعرها بنسبة %34 إلى 34999 دولاراً، أما الفئة الأعلى سعراً وهي إكستريم فانخفض سعرها بنسبة %39 إلى 37499 دولاراً.

يذكر أن شركة فيسكر أنتجت خلال العام الماضي 10193 سيارة، في حين باعت 4929 سيارة أي أقل من نصف الإنتاج، ولكن الأداء تحسن خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ أنتجت فيسكر 4789 سيارة وباعت 3818 سيارة منها. وحتى 15 مارس الماضي، أنتجت الشركة منذ بداية العام الحالي 1000 سيارة في حين باعت 1300 سيارة، ليقل المخزون إلى حوالي 4700 سيارة. ووفق التقديرات الداخلية، يصل حجم المخزون إلى أكثر من 200 مليون سيارة.

ووفق موقع إنفستور بلس الاقتصادي، فإن الخفض الكبير في أسعار سيارات فيسكر يعكس الموقف الغامض الذي تواجهه الشركة الآن. ويعتبر المخزون مشكلة كبيرة للشركة غير الرابحة، ولذلك تحاول فيسكر بيع هذه السيارات في أقرب وقت ممكن. وأعلنت الشركة 18 مارس الماضي، اعتزامها وقف الإنتاج خلال الستة أسابيع المقبلة، بهدف خفض المخزون لديها.

وتحتاج فيسكر إلى رأسمال جديدة بشدة. ونتيجة شطب سهمها من البورصة، أصبحت فيسكر ملزمة بإعادة شراء سنداتها غير المضمونة القابلة للتحويل التي يحل أجلها في 2026. كما أدى شطب أسهمها إلى القلق من التخلف عن سداد سندات تستحق السداد في العام 2025.

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