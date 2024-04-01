استمرار نمو إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر السادس

المصدر: لندن - د.ب.أ

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استمر نمو إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر السادس على التوالي، نتيجة الطلب القوي داخل بريطانيا وخارجها.

وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، أن إنتاج السيارات خلال فبراير الماضي في بريطانيا بلغ حوالي 80 ألف سيارة بزيادة نسبتها %14 سنوياً، وهو أفضل رقم للإنتاج في مثل هذا الشهر من العام منذ 2021.

وزاد إنتاج السيارات للسوق المحلية البريطانية بنسبة %58 سنوياً، في حين تم تصدير 3 من كل 4 سيارات تم إنتاجها في بريطانيا خلال فبراير.

واستقبل الاتحاد الأوروبي، %59.9 من صادرات السيارات البريطانية خلال فبراير الماضي، في حين استقبلت الولايات المتحدة %14.8 والصين %7.1 وأستراليا %3.3 وتركيا %2.3 من هذه الصادرات.

وشكلت السيارات الكهربائية والهجين أكثر من ثلث إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا خلال فبراير.

وقال مايك هيوز، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية، إن استمرار النمو القوي لإنتاج السيارات في بريطانيا خبر جيد يعكس الطلب القوي في الداخل وحول العالم على السيارات بريطانية الصنع.

وأضاف أن صناعة السيارات في بريطانيا تتحول من سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية إلى السيارات الكهربائية، وتبنى على التعهدات الاستثمارية الضخمة التي تمت العام الماضي.

وبلغ إنتاج السيارات في بريطانيا خلال أول شهرين من العام الجاري 162904 سيارات، بزيادة نسبتها 17.8 % عن العام الماضي، وهي أفضل بداية لعام منذ 2021.

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