مبادرات دبي سرّعت انتشار السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد توماس شولتز، مدير عام سيارات «مرسيدس-بنز» للركاب في «مشاريع قرقاش»، أن السيارات الكهربائية تحظى بمستقبل واعد في دولة الإمارات، خصوصاً في ظل التوجه العالمي نحو التنقل الأخضر والمستدام، لافتاً في هذا الصدد إلى الدور الكبير لمبادرات إمارة دبي التي سرّعت من انتشار السيارات الكهربائية في وقت قياسي. وقال شولتز، في تصريحات لـ «البيان»، إن حكومة دبي بادرت بخطوات فعالة نحو تعزيز هذا القطاع، من خلال إطلاق مبادرات طموحة؛ مثل «مبادرة دبي للتنقل الأخضر»، والتي تستهدف تحقيق نسبة 10% من السيارات الكهربائية ضمن إجمالي المركبات في المدينة بحلول العام 2030.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي خططاً لتطوير البنية التحتية، مثل توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، ما يعكس دعم الحكومة الراسخ لانتشار وتبني استخدام السيارات الكهربائية في دولة الإمارات».

وأضاف: «حالياً، تشكل السيارات الكهربائية ما يقارب 11% من إجمالي مبيعاتنا ونتوقع زيادة هذه النسبة بشكل كبير خلال العقد المقبل، كما يضم مركز «مرسيدس-بنز الجديد» الذي يقع في حي دبي للتصميم، 15 محطة شحن للسيارات الكهربائية متاحة لاستخدام زوار المركز، ما يؤكد على التزامنا بدعم التحول نحو التنقل المستدام».

وحول أهم الطرازات التي لعبت دوراً كبيراً في زيادة المبيعات العام الماضي، قال: «حققت «مرسيدس-بنز» في العام 2023، نمواً ملحوظاً عبر جميع قطاعاتها في دبي والمناطق الشمالية، على وجه التحديد، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية زيادة هائلة، حيث تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، كما لاحظنا ارتفاعاً كبيراً في المبيعات لطرازات مرسيدس بنز الفئة A و CLA والدفع الرباعي وسيارات مرسيدس-مايباخ فائقة الفخامة، نمواً كبيراً في المبيعات».

وفيما يخص التزام مجموعة قرقاش بالابتكار والتميز، قال: «يمثل مركز «مرسيدس-بنز» الجديد تجسيداً لالتزام مجموعة قرقاش بالابتكار والسعي نحو التميز، هذا المركز بمرافقه المتطورة وصالات العرض المميزة وعناصر التصميم الرائدة، بالإضافة إلى تجارب العملاء الاستثنائية، يعكس رؤيتنا لتحقيق معايير جديدة في عالم تجارة السيارات الفاخرة، وعلاوةً على ذلك، نحن نسعى لدمج مفاهيم الاستدامة بشكل متكامل في كافة عملياتنا».

وقال: «يقوم المركز على الارتقاء بتجربة العملاء لتفوق كل ما هو مألوف في صالات العرض التقليدية، حيث يهدف إلى تعزيز التفاعل بين العملاء والعلامة التجارية، مما يخلق تجربة غامرة وشاملة للزوار داخل المركز، بدءاً من فرصة استكشاف أحدث ما توصلّت إليه تكنولوجيا السيارات من مرسيدس-بنز والتفاعل مع خبراء مختصين، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز تجربة حصرية مثل «جدار عرض سيارات مرسيدس-بنز» وهو نظام فريد من نوعه لصف السيارات عمودياً، يوفر مساحة عرض تصل إلى 76 سيارة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة تتيح للعملاء استكشاف وتخصيص خياراتهم الشخصية بدءاً من التفاصيل المتميزة إلى اللمسات النهائية الفاخرة، ما يعكس تجربة شاملة تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، ويتيح المركز للزوار فرصة الحضور والمشاركة في تجارب فريدة من خلال برنامج متكامل مدروس بعناية يجمع الفعاليات المرتبطة بأسلوب الحياة والتصميم والفنون والثقافة والتكنولوجيا وعالم السيارات تحت سقف واحد».

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